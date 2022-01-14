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пятница, 14 января 2022 11:15

"Шахтер" официально подписал форварда сборной Бразилии

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&quot;Шахтер&quot; официально подписал форварда сборной Бразилии
Давид Нерес играл за "Аякс" с 2017 года. Фото: Gettyimages.com/

Донецкий "Шахтер" официально подписал контракт с 24-летним Давидом Нересом из сборной Бразилии.

"Горняки" достигли договоренности о переходе с "Аяксом", сообщает сайт нидерландского клуба.

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Официально представят игрока в ближайшее время.

"Шахтер" выплатит за бразильца €12 млн., но сумму могут увеличить до €16 с учетом бонусов. Срок контракта Нереса с горняками неизвестен.

В нынешнем сезоне Нерес 22 раза появлялся на поле в составе "Аякса" и успел отличиться четырьмя голами и двумя ассистами. В общей сложности бразилец, перебравшийся в "Аякс" в начале 2017-го, сыграл за амстердамцев 180 матчей и забил 47 голов. С командой дважды выиграл золотой дубль в Нидерландах и в полуфинале ЛЧ 2018/19.

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Дата
14
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