Усиление под УПЛ. Экс-вратарь "Динамо" переходит в "Металлист"

Артур Рудько не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший вратарь "Динамо" 29-летний Артур Рудько близок к переходу в "Металлист".

Харьковский клуб планирует усилить состав опытным вратарем под выступления в УПЛ.

"Рудько еще пять - шесть лет назад был претендентом номер один на смену Шовковскому в динамовской рамке. И в ребровском "Динамо" в определенный момент крепко эту позицию и занял, отыграв пару неплохих матчей в ЛЧ. Не нам судить, что дальше пошло не так. Факт в том, что летом 2019 года вратарь наконец-то оказался на Кипре, заняв место основного голкипера "Пафоса" - местного детища российского миллионера Ломакина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена Довбику? "Днепр-1" хочет подписать экс-форварда "Реала"

Этот сезон Рудько проводит на солидном (если это можно сказать о кипрском первенстве) уровне и не раз его признавали лучшим вратарем турнира в ежемесячных опросниках. Контракт заканчивается в июле этого года. И по нашим данным, видеть Артура в своих рядах захотело "детище Ярославского". Сейчас переговоры в решающей стадии. Ломакин хочет получить за Артура деньги (поскольку через полгода тот станет свободным агентом). Прогнозируем переход в это трансферное окно", - пишет "Динамо Киев Inside".

Артур Рудько является питомцем "Динамо". В первой половине сезона 2016/17 был основным вратарем "Динамо", но не смог закрепиться в команде. С 2019-го выступает на Кипре за местный середняк "Пафос". "Металлист" - лидер первой лиги. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает Кривбасс.