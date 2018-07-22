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воскресенье, 22 июля 2018 09:11

Усик сводил Гассиева в школу - украинец деклассировал россиянина в финале WBSS

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Сегодня после полуночи на СК "Олимпийский" в Москве украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиев и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и обладателем Кубка Мохаммеда Али, как победитель первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Gazeta.ua выделяет важные детали этой исторической победы.

Усик - рекордсмен

Александр Усик стал первым украинцем - абсолютным чемпионом мира. Он завоевал четыре основных боксерских титула всего в 15-м своем поединке среди профи. Это рекордно быстро. Джермейну Тейлору для этого понадобилось 24 боя. Всего до Усика четырьмя титулами владели всего трое боксеров - это американцы Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор и Теренс Кроуфорд. На сегодня Усик - единственный абсолютный чемпион мира.

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Сводил в школу

"Если ты в школу не ходил, то и в университете тебе делать нечего. Школа нужна, хотя бы девять классов", - сказал Александр Усик на предматчевой пресс-конференции. Украинский боксер в бою показал, что 25 поединков Мурата Гассиев среди любителей - это ничто по сравнению с любительской карьерой самого Александра, во время которой он выиграл Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Он за руку сводил грозного соперника в школу, выиграв у него практически каждый раунд. Во второй половине боя Гассиев не знал, что ему делать и был в состоянии близком к деморализованном. Усик почти втрое превзошел Гассиева по количеству точных ударов: 252 против 91.

Неожиданно легко

Победа оказалась неожиданно легкой. Усик, которому кроме Расса Абнера, секундировал Анатолий Ломаченко, показал нереально высокий, грамотный уровень бокса, не оставив никаких шансов чемпиону мира по двум версиям.
- Бой Усика с Гассиевым стал хрестоматийным и должен быть занесен в книгу мирового бокса, как нужно игровику темпового плана с элементами контратак разрывать силовика-нокаутёра атакующего плана. Снимаю шляпу перед Усиком и спасибо за науку! - написал в соцсети тренер по единоборствам Роман Кардаш.

Александр Усик бросил вызов "почетному" чемпиону WBC, британцу Тони Белью. Тот его сразу принял

Что дальше?

Бой показал, что реванш между Усиком и Гассиев, о котором ранее было сказано, как об договоренном деле, пока не имеет смысла. Бой не оставил никаких вопросов о том, кто сильнее. В послематчевом интервью Александр Усик бросил вызов "почетному" чемпиону WBC, британцу Тони Белью. Тот его сразу принял. Этот бой может состояться как в первом тяжелом весе, так и в супертяжелом, где Тони дважды победил бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя и отправил его на пенсию.

Александр Усик выиграл первый Кубок Мухаммеда Али. С "Величайшим" украинский боксер родился в один день - 17 января. Мухаммед Али - 1942 года, Александр Усик - 1987.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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