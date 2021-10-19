Усик? Стало известно, какого боксера больше всего боится Фьюри

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе WBC Тайсон Фьюри считает наиболее сложным соперником британца Джо Джойса.

Фьюри не видит соперников в лице другого чемпиона мира Александра Усика или земляка Энтони Джошуа.

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"Я разговаривал с Тайсоном о нем. И Фьюри сказал, что Джойс лучший в дивизионе. Вот какая была мысль Тайсона. У Джойса отличные движения, он может тяжело ударить. В его груди бьется большое сердце. Он сильный, постоянно идет вперед ", - заявил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен в комментарии Sky Sports.

10 октября Тайсон Фьюри победил нокаутом Деонтея Уайлдера. Британец сохранил самый престижный пояс WBC и титул чемпиона журнала The Ring.

Фьюри сразится с победителем реванша Джошуа - Усик за звание абсолютного чемпиона мира.