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пятница, 15 октября 2021 09:32

Отец Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа - промоутер

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Отец Ломаченко посоветовал Усику не добивать Джошуа - промоутер
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик имел все возможности отправить в нокаут своего последнего соперника Энтони Джошуа.

Один из тренеров украинского боксера Анатолий Ломаченко посоветовал Усику не добивать соперника, рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

"Если бы я был на месте Джошуа не проводил бы реванш, я бы пошел, подумал, что делать, отошел бы в сторону.

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Я слышал, что Анатолий Ломаченко, кстати, отличный тренер, посоветовал Усик не добивать его, а просто боксировать.

Если это правда, что он старался не нокаутировать его, то это должно беспокоить Энтони, потому что некоторые собирался бросить полотенце.

Если бы поединок продолжался еще 20 секунд, то он был бы остановлен ", - сказал Уоррен в комментарии Talksport.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.

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