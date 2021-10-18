Джошуа нашел виновного в поражении от Усика

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сменил тренера после поражения от Александра Усика.

Бывшему наставнику британского боксера Робу МакКрэкену указали на дверь в команде Джошуа, сообщает TalkSport.

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В поединке против Усика Джошуа не воспользовался своим преимуществом в габаритах, чем сильно облегчил работу украинцу. Британский боксер проиграл все свои пояса из-за тактических ошибок.

Коучу уже прилетало на орехи после поражения от Энди Руиса в 2019 году, но тогда ему удалось сохранить работу, хотя в команде Джошуа появились два новых специалистов.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.