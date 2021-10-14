Стало известно, сколько заработают Усик и Джошуа во втором поединке

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Во втором поединке между Александром Усиком и Энтони Джошуа гонорары между соперниками будут распределены поровну.

В первом поединке британский боксер получил € 12 млн, а украинец - € 2,5-3 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик показал, как выглядит на 10-й день после боя с Джошуа

"Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще тогда. 50 на 50 ", - сказал менеджер украинского боксера Александр Красюк в эфире "Трибуны".

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.