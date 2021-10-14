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четверг, 14 октября 2021 14:22

Стало известно, сколько заработают Усик и Джошуа во втором поединке

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Стало известно, сколько заработают Усик и Джошуа во втором поединке
Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Во втором поединке между Александром Усиком и Энтони Джошуа гонорары между соперниками будут распределены поровну.

В первом поединке британский боксер получил € 12 млн, а украинец - € 2,5-3 млн.

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"Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще тогда. 50 на 50 ", - сказал менеджер украинского боксера Александр Красюк в эфире "Трибуны".

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.

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14
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