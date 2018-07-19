Усик рассказал, беспокоится ли из-за проведения боя в Москве

Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик на пресс-конференции прокомментировал предстоящий бой против Мурата Гассиева в России.
"Меня больше беспокоит, чтобы такие турниры и бои организовывали как можно чаще. Тогда еще больше возрастет желание заниматься боксом у мужчин. Зрелищность будет выше.
Меня совершенно не беспокоит, что мы будем боксировать в Москве. Это хорошо, что бой состоится. Мне кажется, это нормально - поехать и где-то побоксировать.
Что касается отказа провести открытую тренировку в Москве, то видите, интрижка есть, вы об этом говорите. Нам сказали, что будет на тренировку 10-15 минут, чтобы быстренько все. Я просто решил побить рекорд по скорости открытой тренировки, - сказал Усик перед финалом WBSS.
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Бой Усика и Гассиева состоится в Москве 21 июля.
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