Усик рассказал, беспокоится ли из-за проведения боя в Москве

736/5000 Usyk rozpoviv pro pryydeshniy biy u Rosiyi. Foto: RingSide24 "Mene naybilʹshe turbuye, shchob taki turniry i boyi orhanizovuvalysya yak mozhna chastishe. Todi shche bilʹshe zroste bazhannya zaymatysya boksom u khloptsiv. Vydovyshchnistʹ bude vyshche. Mene absolyutno ne turbuye, shcho my budemo boksuvaty v Moskvi. Tse dobre, shcho biy vidbudetʹsya. Meni zdayetʹsya, tse normalʹno - poyikhaty i desʹ poboksyrovatʹ. Pro vidmovu provesty vidkryte trenuvannya v Moskvi Bachyte, intryzhka ye, vy pro tse hovoryte. Nam skazaly, shcho bude na trenuvannya 10-15 khvylyn, shchob shvydenʹko vse. YA prosto vyrishyv pobyty rekord po shvydkosti vidkrytoho trenuvannya, - skazav Usyk pid chas pres-konferentsiyi pered finalom WBSS, peredaye Tribuna.com. Biy Usyka ta Hassiyeva vidbudetʹt·sya u Moskvi 21 lypnya. Усик рассказал о предстоящем бое в России. Фото: RingSide24

Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик на пресс-конференции прокомментировал предстоящий бой против Мурата Гассиева в России.

"Меня больше беспокоит, чтобы такие турниры и бои организовывали как можно чаще. Тогда еще больше возрастет желание заниматься боксом у мужчин. Зрелищность будет выше.

Меня совершенно не беспокоит, что мы будем боксировать в Москве. Это хорошо, что бой состоится. Мне кажется, это нормально - поехать и где-то побоксировать.

Что касается отказа провести открытую тренировку в Москве, то видите, интрижка есть, вы об этом говорите. Нам сказали, что будет на тренировку 10-15 минут, чтобы быстренько все. Я просто решил побить рекорд по скорости открытой тренировки, - сказал Усик перед финалом WBSS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сегодня бокса не будет" - Усик отказался от открытой тренировке в Москве

Бой Усика и Гассиева состоится в Москве 21 июля.