Усик объяснил, почему перешел на украинский язык перед боем с Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик провел пресс-конференцию на украинском языке перед поединком с Энтони Джошуа из-за переводчика.

По возвращении в Украину Усик поделился эмоциями после одержания чемпионских поясов.

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"Пресс-конференция на украинском? Ничего не побудило. Переводчик переводила мне на украинском языке и я подумал, что будет некрасиво, если я ей буду отвечать по-другому. Может, она не знает русский, поэтому я отвечал на украинском языке.

Пояса прилетят недели через три. Их сделают, выгравируют дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в социальных сетях: когда они приедут. Они уже скучают по Украине, говорят - Саня, забери нас ", - цитирует Усика "Украинская правда".

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.