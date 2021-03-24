Усик готов сорвать бой между Фьюри и Джошуа

Санкционировать бой за временный пояс можно лишь тогда, когда есть ясность по главному поясу. Фото: instagram.com/usykaa

Украинский супертяжеловес Александр Усик готов сорвать бой между чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, если дату и место поединка не объявят до 15 апреля.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа, поэтому по всем "нормальным правилам" должен быть назначен бой, рассказал промоутер украинца Александр Красюк в комментарии xsport. Хотя сам Усик говорил, что не хотел бы мешать проведению этого боя, есть бизнесовая составляющая, согласно которой украинец обязан предъявлять и реализовывать свои права.

"Но поскольку в перспективе стоит поединок за объединение, совет WBO собирается на совещание и говорит, что здесь нужно сделать исключение. С этим вряд ли кто-то будет спорить, если абстрагироваться от частных интересов Александра. WBO вышла из ситуации, санкционировав поединок за временного чемпиона мира с тем условием, что пройдет бой Фьюри - Джошуа. Есть предельная дата, чтобы объявить время и место проведения. Если этого не будет, то поединок Фьюри - Джошуа не состоится. В таком случае Фьюри сразится с Уайлдером, наверное, а Джошуа обязан биться с Усиком", - добавил Красюк.

Представитель боксера указал на то, что санкционировать бой за временный пояс можно только тогда, когда есть ясность по главному поясу, иначе нет юридических предпосылок, а ясности по поводу поединка между британцами нет уже несколько месяцев.

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Усик считает Тайсона Фьюри фаворитом против Энтони Джошуа. По словам Усика, Тайсон обладает правильным боксерским менталитетом и благодаря этому победит їсоперника.