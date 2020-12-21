Усик назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский супертяжеловес Александр Усик считает Тайсона Фьюри фаворитом против Энтони Джошуа.

По словам Усика, Тайсон обладает правильным боксерским менталитетом и благодаря этому победит своего соперника.

"Я должен сказать, что Фьюри - непредсказуемый боксер. У него правильный менталитет и боксерские навыки, необходимые для победы над Джошуа. Но это бокс, поэтому я не могу предсказать, что произойдет и чем закончится такой бой", - сказал Усик в комментарии The Sun.

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Команды Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа уже договорились о проведении объединительного боя в мае-июне 2021 года.