Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории

20 декабря 1929-го на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, в присутствии 9 тыс. зрителей уроженец Киева, американский боксер Бенни Басс покорил вторую весовую категорию в профессиональном боксе. Во втором раунде он нокаутировал американца Тода Моргана и отобрал у него чемпионский титул во втором полулегком весе.

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Для Моргана это была 16 защита чемпионского титула - владел им с 1925-го. Первый раунд уверенно выиграл чемпион. 2 его удара в подбородок пошатнули Басса. А второй раунд неожиданно начался со шквала ударов претендента. Сначала он отправил чемпиона в нокдаун, после чего почти сразу добил его. Рефери остановил бой на 51 секунде второго раунда, зафиксировав победу нокаутом Бенни Басса. Бой вызвал подозрения в связи с внезапным и резким его завершением. После него было проведено расследование по подозрению в договорном характере поединка. Но оно ничего не показало.

Басс оставался чемпионом мира до 15 июля 1931-го, когда проиграл техническим нокаутом в 7 раунде кубинцу Киду Чоколейту.

Бенни Басс провел на профессиональном ринге 193 боя - это только санкционированные, из которых 158 выиграл

Бенни Басс родился 4 декабря 1903-го в Киеве. Его семья в 1906-го эмигрировала в США. Имел прозвище Little Fish (Маленькая Рыбка) через свой малый рост - 156 см. В сентябре 1927-го году впервые стал чемпионом мира - в Филадельфии на муниципальном стадионе в присутствии 30 тыс. зрителей выиграл титульный бой в полулегком весе у Рэда Чепмена.

Бенни Басс завершил профессиональную карьеру в 36-летнем возрасте. В общем провел на профессиональном ринге 193 боя - это только санкционированные, из которых 158 выиграл, 72 нокаута, и 6 свел вничью. Проиграл Бенни 29 поединков - из них только 2 нокаутом. 2002-го году боксера приняли в Международный зал боксерской славы. Журнал The Ring назвал его deadly puncher (смертельный панчер). Скончался Басс 25 июня 1975 года в возрасте 71 год.