Урок от Моуриньо: почему "Рома" разгромила "Зарю"

В матче второго тура Лиги конференций "Заря" дома проиграла "Роме" -0:3.
Что нужно знать об игре в Запорожье?
Проблемы "Зари" с составом. Игру из-за травмы пропустил лидер обороны луганчан Виталий Вернидуб.
Основа от Моуриньо. "Рома" сыграла основным. Жозе Моуриньо выставил сильнейших игроков.
Доминирование "Зари". Хозяева сыграли первым номером, с высокой линией защиты. Команда Скрипника пыталась доминировать на поле и высоко прессинговать соперника.
Провал в защите. Оборона "Зари" провалила матч. Особенно слабо сыграли центральные защитники Имереков и Цвек.
Виктор Скрипник выбрал неправильную тактику на матч
Судьба матча решилась в начале второго тайма. Гости забили два мяча за две минуты после чего игра превратилась в формальность.
Тактическое поражение Скрипника. Наставник "Зари" решил играть в атаку против соперника, который существенно преобладал в классе. "Роме" просто нужно было дождаться ошибок от соперника.
Разный класс команд. "Рома" получила легкую победу забив без труда три гола. При желании гости могли довести счет до неприличного.
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"Заря" пока не набрала ни одного мяча в матчах Лиги конценеций. В первом туре команда Срипника проиграла норвежскому "Будё-Глимт". Лидирует в группе "Рома", которая имеет две перемгы.
В третьем и четвертом туре "Заря" сыграет против софистических ЦСКА.
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