Команды разного класса: почему "Бавария" разгромила "Динамо"

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

В матче второго тура Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Динамо" – 5:0.

Что нужно знать об игре в Мюнхене?

Луческу провел ротацию. Впервые в Лиге чемпионов сыграл защитник Шабанов. Гармаш вышел со стартовых минут, а не на замену в атаке. Буяльского сменил Андриевский.

Нагельсман не пожалел "Динамо". Наставник "Баварии" выставил оптимальный состав. Никакой недооценки со стороны хозяев не было.

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Проблемы киевлян в середине поля. Луческу сыграл без выраженного атакующего полузащитника. Андриевский, Сидорчук и Шапаренко никак не могли разобраться в центре поля. В результате последнего заменили в перерыве.

Полное преимущество "Баварии". Команда Нагельсмана владела полным территориальным и игровым преимуществом. "Динамо" играло от обороны.

Ошибки опытных игроков. Сидорчук привез пенальти на старте матча. Потеря капитана и ошибка Шабанова привели ко второму голу. Бущан не выручил в случае с пятым пропущенным мячом.

Во втором тайме "Динамо" больше думало о матче против "Шахтера" в чемпионате Украины

Дуль Левандовского. Форвард сборной Польши забил два мяча в первом тайме.

Шанс де Пены. У киевлян только один острый момент за весь матч, когда в середине первого тайма Де Пена не смог переиграть Ноера с близкого расстояния.

С мыслями о "Шахтере". "Динамо" во втором тайме начало экономить силы на матче чемпионата. Луческу снял Шапаренко, затем Цыганкова. В матче против "Баварии" уже ничего не светило. Надо было сохранить силы.

Разны класс команд. "Бавария" полностью преобладала "Динамо". При желании мюнхенцы могли довести дело до непристойного счета, но ограничились только пятью голами.

В другом матче группы "Бенфика" разгромила "Барселону" – 3:0. "Бавария" с шестью очками возглавляет группу. "Бенфика идет второй, имея четыре балла. "Динамо" с одним очком опережает дважды проигравшую "Барселону". В следующем туре "Динамо" сыграет в гостях против "Барселоны", а "Бавария" поедет в гости в "Бенфику".