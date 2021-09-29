Как Моуриньо играл против "Зари"

Жозе Моуриньо лично инспектировал поле стадиона в Одессе. Фото: Reuters

Сегодня луганская "Заря" примет в Лиге конференций итальянскую "Рому", которую тренирует Жозе Моуриньо.

5 лет назад "Заря" в Лиге Европы уже встречалась с командой Моуриньо. Тогда это был "Манчестер Юнайтед" с Руни и Ибрагимовичем в составе. Луганский клуб тренировал Юрий Вернидуб, который сейчас наводит ужас на футбольных грандов Европы.

Первую игру играли в Манчестере 29 сентября 2016. "Заря" долго владела инициативой, но все же пропустила единственный гол на 69-ой минуте. Его автором стал Златан Ибрагимович.

Ответную игру принимала Одесса из-за запрета УЕФА играть в Запорожье, поскольку город находился в нескольких сотнях километров от мест боевых действий на Донбассе. Подопечные Вернидуба продержались первый тайм, а во втором пропустили от Генриха Мхитаряна и того же Ибрагимовича.

В итоге "Заря" финишировала последней в группе, имея 2 зачетных балла в активе. Дома луганчане сыграли вничью с "Фенербахче" и "Фейеноордом" дважды - 1:1.

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"Манчестер Юнайтед" в том году дошел до финала Лиги Европы, где одолел амстердамский "Аякс" - 2:0. Это был последний европейский кубок, который выигрывал легендарный португальский специалист.