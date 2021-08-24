Умру американкой: Баюл опубликовала новое фото на День Независимости Украины

Оксана Баюл опубликовала фото с флагом США. Фото со страницы спортсменки в facebook

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл опубликовала новый пост в соцсети.

Накануне она отказалась от украинского гражданства, а в День Независимости Украины показала фото с флагом США в Instagram.

Спортсменка закуталась в звездно-полосатый американский флаг и широко улыбается.

"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доводи", - написала Баюл под фотографией.

Она добавила смайлы сердечка и американского флага.

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Накануне Баюл сообщила в соцсети, что ее не пригласили на празднование 30 годовщины Независимости Украины. Фигуристка возмущалась в соцсетях своим отказом от украинского паспорта. В ответ Оксана заявила, что родилась "русской", а умрет американкой.

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В феврале 1994 года фигуристка Оксана Баюл выиграла первое "золото" Олимпиады. Она победила в Лилехаммере. Организаторы никак не ожидали такой неожиданности. Почти полчаса они искали кассету с записью украинского гимна.