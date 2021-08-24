Умру американкой: Баюл опубликовала новое фото на День Независимости Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 117
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 288
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 468
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 207
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Просмотров: 2682
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 729
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 279
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 342
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2394
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Фото
Все фото
5
5
4
5
8
&quot;Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься&quot; - украинка поделилась, как покоряла &quot;гору-убийцу&quot;
"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Видео
Все видео
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Испанец забил чудо-гол в Румынии
Олег Блохин забил 200 мяч
Олег Блохин забил 200 мяч
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
Усик и Джошуа подписали контракт на бой
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
"Заря" не по игре уступила "Рапиду"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Что пишет украинская пресса о матче "Монако" - "Шахтёр"
Интервью
1/5
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 171
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1170
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1755
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 45
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
вторник, 24 августа 2021 12:42

Умру американкой: Баюл опубликовала новое фото на День Независимости Украины

  Комментировать
Умру американкой: Баюл опубликовала новое фото на День Независимости Украины
Оксана Баюл опубликовала фото с флагом США. Фото со страницы спортсменки в facebook

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл опубликовала новый пост в соцсети.

Накануне она отказалась от украинского гражданства, а в День Независимости Украины показала фото с флагом США в Instagram.

Спортсменка закуталась в звездно-полосатый американский флаг и широко улыбается.

"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доводи", - написала Баюл под фотографией.

Она добавила смайлы сердечка и американского флага.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются

Накануне Баюл сообщила в соцсети, что ее не пригласили на празднование 30 годовщины Независимости Украины. Фигуристка возмущалась в соцсетях своим отказом от украинского паспорта. В ответ Оксана заявила, что родилась "русской", а умрет американкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oksana Baiul (@oksanabaiul)

В феврале 1994 года фигуристка Оксана Баюл выиграла первое "золото" Олимпиады. Она победила в Лилехаммере. Организаторы никак не ожидали такой неожиданности. Почти полчаса они искали кассету с записью украинского гимна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умру американкой: Баюл опубликовала новое фото на День Независимости Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

В солнечной системе стало меньше на одну планету

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

Украина стала независимой

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

Самое читаемое
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 11115
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 4770
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 3402
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 2961
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых
Консервация на зиму: мы нашли три рецепта лечо для ленивых Просмотров: 2871
Спорт
"Шахтер" сделал второе предложение голкиперу "Ворсклы"
"Шахтер" сделал второе предложение голкиперу "Ворсклы" Просмотров: 180
Суркис установил цену на Родригеша
Суркис установил цену на Родригеша Просмотров: 351
Ярмоленко принял участие в избиении "Лестера"
Ярмоленко принял участие в избиении "Лестера" Просмотров: 333
Глава судейского комитета АФУ госпитализировали после аварии
Глава судейского комитета АФУ госпитализировали после аварии Просмотров: 99
Легенда "Баварии" раскритиковал контракт Роналду
Легенда "Баварии" раскритиковал контракт Роналду Просмотров: 657
Больше всего комментируют
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
1
Соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины нужно продолжить - Меркель
1
Украина до сих пор рассчитывает на поставки оружия из Германии - Зеленский
Голосов: 205
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть