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Спецтема: 30 лет независимости

Оксана Баюл принесла Украине первое "золото" Олимпийских Игр

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Оксана Баюл принесла Украине первое &quot;золото&quot; Олимпийских Игр
Оксана Баюл выиграла зимнюю Олимпиаду-1994. Фото: Instagram.com/oksanabaiul

К 30-летию Независимости Украины вспоминаем 30 крупнейших побед украинских спортсменов на международной арене.

На чемпионате мира по легкой атлетике-1993 в немецком Штутгарте прыгун с шестом Сергей Бубка выиграл первое золото чемпионатов мира для сборной Украины. Он победил с результатом 6 метров.

В феврале 1994 года фигуристка Оксана Баюл выиграла первое "золото" Олимпиады. Она победила в Лилехаммере. Организаторы никак не ожидали такой неожиданности. Почти полчаса они искали кассету с записью украинского гимна.

В сентябре 1994 года киевское "Динамо" встречалось в групповом турнире Лиги чемпионов с московским "Спартаком". После распада СССР именно в Россию перешли лучшие украинские футболисты. Россия стала наследницей СССР, а Украина пришлось начинать все сначала. "Спартак" дважды забил в первом тайме и был впереди - 2:0. Однако во втором тайме киевляне переломили сверхпринципиальную игру. Дважды Леоненко и однажды Ребров принесли победу украинскому клубу - 3:2.

Легкоатлетка Инесса Кравец на чемпионате мира по легкой атлетике в Гетеборге-1995 (Швеция) установила мировой рекорд в тройном прыжке, ее результат - 15,5 м. Превзойти его удалось только на Олимпиаде-2020 в Токио.

Летом 1996 года гимнастка Лилия Подкопаева стала двукратной олимпийской чемпионкой Атланты. Она победила в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.

На Олимпиаде-1996 в Атланте боксер Владимир Кличко стал олимпийским чемпионом в супертяжелом весе. В полуфинале он одолел принципиального соперника - россиянина Алексея Лезина, а в финале легко победил Паеа Вольфграма с Тонги.

Организаторы никак не ожидали такой неожиданности. Почти полчаса они искали кассету с записью украинского гимна

Лига чемпионов 1997. Киевское "Динамо" во главе с Валерием Лобановским, который вернулся в Украину, разгромило в двух матчах группового турнира знаменитую "Барселону" - 3:0 и 4:0. В ответном матче хет-триком отметился 21-летний форвард Андрей Шевченко.

В сентябре 1998 года сборная Украины в принципиальном противостоянии со сборной России в Киеве одержала победу - 3:2. Это был единственный раз, когда эти сборные дважды сыграли на официальном уровне.

Биатлонистка Елена Зубрилова стала трехкратной чемпионкой мира-1999 в индивидуальной гонке на 15 км, гонке преследования и масс-старте на чемпионате мира в Контиолахти (Финляндия).

В марте 1999 года киевское "Динамо" обыграло в четвертьфинале Лиги чемпионов действующего обладателя трофея мадридский "Реал" - 1:1 и 2:0 и первый и последний раз в истории независимой Украины вышло в полуфинал турнира. Там киевляне драматично уступили мюнхенской "Баварии" - 3:3 и 0:1.

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Виталий Кличко в Лондоне победил нокаутом в бою британца Херби Хайда и впервые в истории независимой Украины завоевал звание чемпиона мира среди профессионалов в супертяжелом весе по версии WBO.

9 октября 1999 сборная Украины в "матче века" сыграла в Москве вничью - 1:1 со сборной России и заняла второе место в группе. Россияне прекратили борьбу. Спасительный гол в нашей команде забил на 87-ой минуте форвард "Милана" Андрей Шевченко. Путин сказал Шевченко, что он его запомнит.

В 2000 году пловчиха Яна Клочкова выиграла две золотые медали на Олимпийских играх в Сиднее. В общем она одинадцятиразовою чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной олимпийской чемпионкой (Сидней-2000, Афины-2004) в плавании на 200, 400 метров комплексом и 800 метров вольным стилем. Обладательница Кубков мира.

Владимир Кличко в октябре 2000 года выиграл свой первый титул чемпиона мира среди профессионалов по версии IBF, победив Криса Берда - обидчика своего брата Виталия.

Андрей Шевченко из "Милана" первым из украинских футболистов выиграл Лигу чемпионов, одолев в финале "Ювентус" с Турина в серии пенальти. Автором решающего удара в серии 11-метровых именно Шевченко.

Спасительный гол в нашей команде забил на 87-ой минуте форвард "Милана" Андрей Шевченко. Путин сказал Шевченко, что запомнит его.

В декабре 2004 года футболист "Милана" Андрей Шевченко впервые в истории независимой Украины стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту Европы. До него эту награду боролись Олег Блохин в 1975 году и Игорь Беланов в 1986.

Сборная Украины по футболу победила в серии пенальти сборную Швейцарии и впервые в истории вошла в восьмерку лучших на Кубке мира. С тех пор мы ни разу не попадали на этот престижный турнир.

На Олимпиаде в Пекине боксер Василий Ломаченко стал олимпийским чемпионом, легко одолев в финале француза Кедафи. В 2012 году он повторил свой успех, разбив корейца Сунчхоль Хана. Перешел в профессионалы, где стал чемпионом мира сразу в трех весовых категориях.

Виталий Кличко триумфально вернулся в профессиональный бокс после травмы, нокаутировав тогдашнего чемпиона мира Сэмюэля Питера из Нигерии. До конца карьеры украинский боксер больше не проиграл ни одного боя.

Донецкий "Шахтер" впервые в истории независимой Украины выиграл один из европейских кубков - Кубок УЕФА. В финале в Стамбуле подопечные Мирчи Луческу одолели бременский "Вердер" - 2:1.

В июне 2009 года Владимир Кличко стал чемпионом мира сразу в трех престижных боксерских версиях после победы над Русланом Чагаевым из Узбекистана. Он будет обладать поясами до ноября 2015 года.

Гребец-каноист Юрий Чебан выиграл Олимпиаду в Лондоне-2012. Через четыре года он повторил свой успех в Рио-2016.

Боксер Александр Усик стал олимпийским чемпионом Лондона, одолев в финале итальянца Клементе Руссо - 14:11. На пути к финалу Усик победил нынешнего чемпиона мира среди профессионалов россиянина Артура Бетербиева.

Женская сборная Украины по биатлону выиграла эстафету на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Украинки Юлия Джима, Валентина и Виктория Семеренко и Елена Пидгрушная обошли накачанных допингом россиянок и впервые одержали победу для Украины в эстафете.

Фехтовальщица Ольга Харлан в 2015 году выиграла шестую медаль чемпионки мира в фехтовании на саблях. Она - олимпийская чемпионка Пекина, серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в категории до 91 килограмма. В финале всемирной боксерской Суперсерии он победил россиянина Мурата Гассиева в Москве. После этого перешел в супертяжелый весовую категорию.

Теннисистка Элина Свитолина в декабре 2018 выиграла итоговый турнир Всемирной женской теннисной ассоциации WTA. После этого она поднялась на третью строчку мирового рейтинга.

Украинки Юлия Джима, Валентина и Виктория Семеренко и Елена Пидгрушная обошли накачанных допингом россиянок

Юниорская сборная Украины по футболу впервые в истории стала чемпионом мира по футболу, победив команду Южной Кореи со счетом 3:1. Турнир проходил в Польше.

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих в феврале 2021 установила в словацкой Банска Быстрицы рекорд Украины - 206 сантиметров. Ярославе только 19 лет. На чемпионате мира 2019 году в Катаре стала серебряным призером, прыгнув на 204 сантиметра.

Сборная Украины по футболу под руководством Андрея Шевченко впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро, обыграв в 1 \ 8 финала сборную Швеции - 2:1 с голом Артема Довбика на 120-ой минуте игры.

Самых успехов за годы независимости украинцы достигали в боксе и легкой атлетике. Эпизодически приходили большие успехи в футболе, теннисе или фехтовании.

Автор: Юрий Стригун
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