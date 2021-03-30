Умер вице-президент "Динамо"

Михаил Петрошенко отвечал в "Динамо" за строительство. Фото: ФК "Динамо" Киев

На 82-м году жизни скончался вице-президент "Динамо" Михаил Петрошенко.

Михаил Тимофеевич отвечал в столичном клубе за строительство. Под его руководством были реконструированы, в частности, академия клуба на Нивках и база команды в Конча-Заспе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У тренера "Динамо" умерла мать

"Строительство динамовской базы, детской школы, клубного манежа и множество других инфраструктурных проектов были реализованы под руководством вице-президента Михаила Петрошенко", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу опережает "Шахтер" на 7 очков за 7 туров до окончания чемпионата.

3 апреля "динамовцы" сыграют в гостях против "Александрии".