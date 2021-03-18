У тренера "Динамо" умерла мать

Эмил Карас и Мирча Луческу. Фото: "Динамомания".

В семье ассистента главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу 53-летнего Эмила Караса произошла трагедия.

16 марта умерла мама молдавского тренера. Ей было 78 лет, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Карас присоединился к "Динамо" прошлым летом - он пришел в команду вместе с Луческу. Этот пост должен был занять Александр Спиридон, но он в последний момент отказался от работы в "Динамо".

Специалист выполняет обязанности переводчика для Луческу, а также занимается работой с защитниками.

Эмил Карас в качестве игрока выступал в молдавских и российских клубах. Тренерскую карьеру начал в 2002 году. Работал главным тренером, а также ассистентом в клубах из Румынии, Молдовы, России, Китая и Ближнего Востока. 18 марта "Динамо" предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Вильярреала". В первой игре киевляне дома уступили со счетом 0:2.