"Игра престижа" - Луческу о матче против "Вильярреала"

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 1/8 Лиги чемпионов против "Вильярреала".

Наставник киевлян попытается дать бой сопернику на его поле.

"Перед нами сильная команда с огромным опытом. Не будем говорить о плане на игру заранее. Это важный матч. Конечно, "Вильярреал" - фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В "Вильярреале" играют футболисты высокого уровня - это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что в "Вильярреала" больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться.

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Завтрашняя игра - больше игра престижа. Для игроков "Динамо", для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 не такой, который можно легко играть. Поэтому мотивация должна быть на высшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского "Динамо" - клуба, который смог обыгрывать в Испании "Барселону". Мы понимаем, что это не будет легко", - цитирует Луческу официальный сайт "Динамо".

В 1-м матче "Динамо" дома проиграло "Вильярреалу" - 0:2. Игра в Испании начнется в 22:00.

На предыдущей стадии Лиги Европы "Динамо" победило "Брюгге", а "Вильярреал" оказался сильнее "Зальцбурга".