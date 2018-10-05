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пятница, 05 октября 2018 09:48

Умер легендарный украинский баскетболист

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Умер легендарный украинский баскетболист
Хижняк скончался на 45-м году жизни. Фото: Багнет

Экс-игрок сборной Украины по баскетболу Григорий Хижняк умер на 45 году жизни. По неподтвержденным данным, у знаменитого в прошлом спортсмена случился инфаркт. Об этом сообщает интернет-ресурс basket.com.ua.

Хижняк был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х. Выступая за каунасский "Жальгирис", стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001.

Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, 1997 и 2003-го.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "ДнепрАзот".

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С сезона-2011/12 работал директором по маркетингу "Будивельника".

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