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вторник, 16 октября 2018 16:57

Умер легендарный игрок и тренер "Динамо"

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Умер легендарный игрок и тренер &quot;Динамо&quot;
Базилевичу было 80 лет. Фото: Факты

Во вторник, 16 октября, ушел из жизни бывший наставник "Динамо" и сборной Украины, многолетний ассистент Валерия Лобановского Олег Базилевич.

"Базилевич - соавтор системы подготовки футболистов, принесшей киевскому "Динамо" мировую славу.

Его имя как разработчика динамовских методик было всегда в тени великого Лобановского. Но его вклад был не менее весомым.

Скорбим вместе со всей динамовской семьей", - говорится в сообщении паблик "Друзья "Динамо" в Facebook.

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Последним местом работы Базилевича была сборная Кувейта (1995-96 год).

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