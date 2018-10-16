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вторник, 16 октября 2018 15:09

Шевченко рассказал о состоянии Ярмоленко и дал совет Яремчуку

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Шевченко рассказал о состоянии Ярмоленко и дал совет Яремчуку
Шевченко поделился мнением относительно игры Яремчука. Фото: Facebook

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру форварда национальной команды Романа Яремчука, а также дал ему рекомендации, как открыть счет забитым мячам в Лиге наций.

"Конечно, от него все ожидают забитых мячей. Ему следует успокоиться, и тогда голы придут сами собой. Самое главное для нас – это то, что Яремчук выполняет поставленные перед ним задания. Возможно, где-то ему надо немного повысить свою реализацию.

Он прекрасно двигается, много работает на команду. Моменты у Яремчука есть. Хочется, чтобы с Чехией он воплотил один из своих моментов в забитый мяч. Знаю, что Роман давно ждет этого гола, поэтому желаю ему забить победный мяч", - приводит слова Шевченко ТК "Футбол".

Также Шевченко рассказал о грядущей игре с Чехией: "Сегодня после тренировки определимся с составом. В команде все хорошо. Ярмоленко уже несколько дней работает в общей группе.
⠀⠀
Как мы увидели в игре Словакия-Чехия, в чешской сборной изменилась, в первую очередь, мотивация. Эта команда стала более агрессивной и настойчивой. В поединке со словаками чехи больше хотели победы, в ключевые моменты забили мячи и заслужили победу. Но мы менять свою модель игры против них не собираемся - наши футболисты чувствуют себя в ней комфортно. Некоторые коррективы, конечно, внесем.
⠀⠀
Сегодня у нас будет теория, поговорим об этом с игроками. Мы понимаем цену поединка, поэтому готовимся тщательно. И еще я хотел бы обратиться к болельщикам: покупайте билеты, приходите на стадион. Мы ждем вас, нуждаемся в вашей поддержке".

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Сегодня в Харькове на стадионе "Металлист" состоится матч Украина–Чехия. Начало - 21:45. Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию встречи.

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