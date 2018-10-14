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воскресенье, 14 октября 2018 16:05

Шовковский, Кулач и Пластун спели песню новичков сборной

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Шовковский, Кулач и Пластун спели песню новичков сборной
Шовковский спел перед командой

Сборная Украины готовится к важному матчу Лиги Наций против Чехии. В подготовку к поединку входят не только тренировки, но и меры для поднятия настроения и командного духа. Хорошей традицией уже стала "песня новичка", которую поет каждый игрок, которого впервые вызвали в сборную.

На этот раз демонстрировали свои вокальные способности нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач и защитник бельгийского "Гента" Игорь Пластун. Большую сцену своими голосами они может и не покорят, но за выбор песни им респект.

Неизвестно чья это была идея, но заставили спеть и Шовковского, как новичка тренерского штаба. И стоит отметить получилось у него это очень неплохо.

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Шевченко рассказал, за счет чего удалось вырвать ничью с Италией.

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