Соперники Украины в Лиге Наций сыграли матч второго тура

Соперники Украины в Лиге Наций УЕФА сыграли матч второго тура. Сборная Словакии дома неожиданно проиграла Чехии.

Чехи довольно неожиданно набирают первые 3 очка. В Словакии остается 0 баллов. Впереди у Чехии, которая очень неплохо сыграла с новым тренером Ярославом Шилгавы, попытка реванша на поле Украины. Ничья позволит команде Шевченко досрочно финишировать первой в своей группе.

Словакия - Чехия - 1:2

Голы: Гамшик, 62 - Крменчик, 55, Шик, 76

Положение в группе после двух туров:

Турнирная таблица Лиги B, группы 1

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Матч Украина - Чехия состоится 16 октября в Харькове. На ОСК "Металлист" стартовый свисток прозвучит в 21:45.