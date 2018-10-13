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суббота, 13 октября 2018 18:00

Соперники Украины в Лиге Наций сыграли матч второго тура

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Соперники Украины в Лиге Наций УЕФА сыграли матч второго тура. Сборная Словакии дома неожиданно проиграла Чехии.

Чехи довольно неожиданно набирают первые 3 очка. В Словакии остается 0 баллов. Впереди у Чехии, которая очень неплохо сыграла с новым тренером Ярославом Шилгавы, попытка реванша на поле Украины. Ничья позволит команде Шевченко досрочно финишировать первой в своей группе.

Словакия - Чехия - 1:2

Голы: Гамшик, 62 - Крменчик, 55, Шик, 76

Положение в группе после двух туров:

  Турнирная таблица Лиги B, группы 1
Турнирная таблица Лиги B, группы 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига Наций: победа Бельгии, и неудачный реванш Англии

Матч Украина - Чехия состоится 16 октября в Харькове. На ОСК "Металлист" стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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