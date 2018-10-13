Определили место проведения финала Кубка Украины

Славутич-Арена принимать финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2018-2019 состоится в Запорожье на "Славутич-Арене". Об этом стало известно по итогам исполкома ФФУ.

Финальный матч розыгрыша Кубка Украины сезона 2018/19 состоится 15 мая 2019 на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

Прошлогодний финал Кубка страны проходил на стадионе "Днепр Арена". Действующим обладателем трофея донецкий Шахтер.

"Славутич-Арена" будет впервые в истории принимать финал Кубка Украины. Стадион вмещает почти 12 000 болельщиков.

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Недавно стали известны результаты жеребьевки Кубка Украины.