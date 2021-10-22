Умер бывший игрок "Динамо" и известный тренер

Сергій Морозов працював останні роки експертом на телебаченні. Фото: телеканал "Футбол"

На 72-м году жизни скончался бывший игрок сборной СССР Сергей Морозов.

О новости сообщил директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

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Причиной смерти стал коронавирус.

А активе Морозова один матч за сборную СССР. В последние годы он работал экспертом на телеканалах "Футбол".

В качестве игрока Сергей Морозов выступал за молодежную команду "Динамо", винницкий "Локомотив", "Десну", "Зарю" и московский ЦСКА.

С луганской "Зарей" побеждал в чемпионате СССР в 1972 году.

В качестве тренера возглавлял "Борисфен", ЦСКА Киев, "Ворсклу", российские и китайские клубы.

10 октября в Киеве на 87-ом году жизни умер легендарный селекционер "Динамо", первый чемпион в составе команды 1961 года Анатолий Сучков. По его рекомендации в команду были приглашены Василий Рац, Александр Хапсалис, Андрей Баль, Сергей Балтача, Вадим Евтушенко, Сергей Юран, Олег Кузнецов. В конце 90-х - начале 2000-х, Сучков "открыл" для Динамо марокканца Бадра Эль-Каддури, румынов Флорина Черната и Тибериу Гиоане, серба Горана Гавранчича, бразильцев Родолфо и Корреа.