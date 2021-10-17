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воскресенье, 17 октября 2021 21:00

47 лет назад Лобановский пригласил в "Динамо" селекционера, который стал легендарным

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47 лет назад Лобановский пригласил в &quot;Динамо&quot; селекционера, который стал легендарным
В 1961 году Сучков был первым чемпионом СССР. Фото: 1927.kiev.ua

10 октября в Киеве на 87-ом году жизни умер легендарный селекционер "Динамо", первый чемпион в составе команды 1961 Анатолий Сучков.

Сучков родился в 1934 году в Москве. До 1959 года играл в запорожском "Металлурге". Оттуда перешел в киевское "Динамо", с которым выиграл первый чемпионский титул в 1961 году. С 1964 по 1966 играл во Львове "Карпаты".

В 1974 году Валерий Лобановский пригласил его в киевское "Динамо". Анатолий Андреевич стал первым в Союзе тренером-селекционером. Лобановский и Базилевич озвучили ему параметры для поиска новых игроков - скорость, рост не ниже 176 сантиметров. Во параметры не подходили только Заваров и Яремчук, которые были ниже.

Сучков нашел и привез в Киев много талантливых футболистов. Правда, с некоторыми пришлось повозиться. Отец Бессонова ни за что не хотел отпускать его из Харькова и Сучков попросил повлиять сестру, нарисовав ей перспективы игрока в "Динамо" и "Металлисте".

Демьяненко упирался очень долго и пришел в себя только тогда, когда его на месяц отправили в воинскую часть. После такого воспитательного шага Анатолий просто рвался на поле.

В свое время Сучков заметил во Львове 20-летнего Степана Юрчишина. Приглашал его в Киев, но форвард остался во Львове, где в 1979 году забил 42 гола в первой лиге. Юрчишин таки перешел в "Динамо" в 1981 году, но после двух травм играть на своем уровне уже не смог.

Киевские партийные бонзы не хотели, чтобы человек с такой фамилией играл за "Динамо"

Не удалось пригласить и немца по национальности Эдгара Гесса. Тот играл в Таджикистане и имел очень мощный удар. Его дед жил под Одессой и в 1941 году был мобилизован в вермахт. Киевские партийные бонзы не хотели чтобы человек с такой фамилией (сподвижник Гитлера Рудольф Гесс был нацистом №3 в Германии) играл за "Динамо". "Спартак" оказался не таким капризным и лучшие годы карьеры Эдгар сыграл там.

Но неудач было мало, а успехов - много. По его рекомендации в команду были приглашены Василий Рац, Александр Хапсалис, Андрей Баль, Сергей Балтача, Вадим Евтушенко, Сергей Юран, Олег Кузнецов и многие другие.

В конце 90-х - начале 2000-х, Сучков "открыл" для Динамо марокканца Бадра Эль-Каддури, румын Флорина Черната и Тибериу Гиоане, серба Горана Гавранчича, бразильцев Родолфо и Корреа. Правда, Анатолий Андреевич всегда считал нужным уточнять: "Их рекомендовал не лично я, а весь наш отдел селекции".

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Анатолий Сучков работал в "Динамо" с 1974 по 1991 и с 1999 по 2009 годы. При нем команда 8 раз становилась чемпионом СССР.

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Дата
17
октября

"Динамо" впервые стало чемпионом СССР

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