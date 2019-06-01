Ультрас требуют от Шевченко вызвать Зозулю в сборную Украины

Зозуля сыграл за сборную 33 матча и забил 3 мяча

Ультрас украинских клубов, которые регулярно поддерживают сборную Украины на матчах, смонтировали видеоролик в поддержку нападающего испанского "Альбасете" Романа Зозули.

Болельщикам не нравится, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко не вызывает 29-летнего форварда, хотя Зозуля, по их мнению, демонстрирует хорошую результативность в Сегунде – пишет sport.ua

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В этом сезоне Зозуля провел 34 матча за "Альбасете", в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.