Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4905
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1188
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1197
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1539
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1098
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1260
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 612
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2187
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 12825
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4950
Фото
Все фото
11
6
5
3
5
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с &quot;Десной&quot;
Хацкевич рассказал, что было самым главным в матче с "Десной"
Видео
Все видео
Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео
Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео
Как "Динамо" упустило победу над "Яблонцем" - видео
Как "Динамо" упустило победу над "Яблонцем" - видео
Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео
Как "Ворскла" потеряла очки со "Спортингом" - видео
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
Как "Тоттенхэм" и "Барселона" сыграли феерический матч
Лига чемпионов: "Ливерпуль" проиграл, Неймар оформил хет-трик - видеообзор дня
Лига чемпионов: "Ливерпуль" проиграл, Неймар оформил хет-трик - видеообзор дня
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 378
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1287
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5247
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9621
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 октября 2018
Просмотров: 486
Проминувши Божки
Буває, не одразу вгадуєш, що з тобою робиться. От недавно ми з дочкою добиралися додому з Яготина — машиною. Я попросив шофера поїхати через ...
пятница, 05 октября 2018 15:10

Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео

  Комментировать
Ультрас &quot;Динамо&quot; раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео
Цыганков и его партнеры выслушали неприятные слова после ничьей с "Яблонцем". Фото: ФК "Динамо"

В матче 2 тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" в гостях выигрывало во время матча у "Яблонца" со счетом 2:0, однако снова завершило матч ничьей - 2:2.

Болельщики киевлян резко отреагировали на ничью столичного клуба.

После матча к фан-сектору подошли 4 динамовцы (Виктор Цыганков, Николай Морозюк, Георгий Бущан и Никита Бурда), которые и выслушали всю критику фанатов.

Фанаты заявили, что футболисты в последнее время "них..ра не играют".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинские СМИ отреагировали на ничью "Динамо" в Чехии

В первом матче группового раунда Лиги Европы "Динамо" на последних секундах упустило победу над "Астаной" (2:2).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Требовательный перфекционист одержим деталями - не стало Джобса

Казаки Наливайко начали восстание

Львовских ученых исключили из академии наук

В Бабьем Яру установили памятник "дорога смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 141498
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 110474
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 57388
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 43673
&quot;Счастливая с Потапом&quot; - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 17425
Спорт
ФФУ отреагировала на предложение сыграть с Россией
ФФУ отреагировала на предложение сыграть с Россией
Коноплянку отметили за игру с российским клубом
Коноплянку отметили за игру с российским клубом Просмотров: 756
Появились новые подробности интимного скандала вокруг Роналду
Появились новые подробности интимного скандала вокруг Роналду Просмотров: 1260
"Динамо" снова разочаровывает в Европе, не удержав победу над "Яблонцем"
"Динамо" снова разочаровывает в Европе, не удержав победу над "Яблонцем"
5
 Просмотров: 630
Как украинские СМИ отреагировали на ничью "Динамо" в Чехии
Как украинские СМИ отреагировали на ничью "Динамо" в Чехии Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
17
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
8
В школах отказываются изучать русский язык
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
2
Голосование за статус Донбасса будет острее, чем прошлогодние шашки - Тука
Голосов: 229
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua