Ультрас "Динамо" раскритиковали игроков за ничью в Чехии - видео

Цыганков и его партнеры выслушали неприятные слова после ничьей с "Яблонцем". Фото: ФК "Динамо"

В матче 2 тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" в гостях выигрывало во время матча у "Яблонца" со счетом 2:0, однако снова завершило матч ничьей - 2:2.

Болельщики киевлян резко отреагировали на ничью столичного клуба.

После матча к фан-сектору подошли 4 динамовцы (Виктор Цыганков, Николай Морозюк, Георгий Бущан и Никита Бурда), которые и выслушали всю критику фанатов.

Фанаты заявили, что футболисты в последнее время "них..ра не играют".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинские СМИ отреагировали на ничью "Динамо" в Чехии

В первом матче группового раунда Лиги Европы "Динамо" на последних секундах упустило победу над "Астаной" (2:2).