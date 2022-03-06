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понедельник, 07 марта 2022 07:46

Украинский стронгмен передал ВСУ $100 тыс., которые заработал на турнире Шварценеггера

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Украинский стронгмен передал ВСУ $100 тыс., которые заработал на турнире Шварценеггера
Украинский стронгмен Алексей Новиков. Фото: instagram.com/novikov_strong_wsm

Украинский стронгмен Алексей Новиков занял второе место на престижном турнире Arnold Strongman Classic 2022, который организовывает Арнольд Шварценеггер.

Наш соотечественник уступил только американцу Мартинсу Лицису.

Награждал участников турнира лично Шварценеггер.

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Новиков заработал на соревнованиях $100 тыс., которые сразу передал на нужды Вооруженных сил Украины.

"Как и обещал, все, что заработал на соревнованиях в Америке, пойдет на бронь, каски, тепловизоры и другое необходимое для наших ребят. Конечно, мой высокий результат я достиг только с мыслями о родине. Слава Украине. Героям слава.

Спасибо, мама, что привила любовь к родине и высокий уровень патриотизма", - написал Алексей в своем Instagram.

26-летний Новиков становился сильнейшим человеком мира 2020 года. Уроженец Киева.

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