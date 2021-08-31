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вторник, 31 августа 2021 12:37

Украинский пловец завоевал "серебро" на Параолимпиаде

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Украинский пловец завоевал &quot;серебро&quot; на Параолимпиаде
Максим Веракса выиграл две медали на Паралимпиаде. Фото: Gettyimages.com

Украинский пловец 37-летний Максим Веракса завоевал серебряную награду на Параолимпиаде в Токио.

Веракса завоевал "серебро" в заплыве на 100 м вольным стилем в классе с нарушением зрения.

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Украинец долгое время лидировал и должен был одержать победу. Однако финишный рывок хорошо удался представителю Азербайджана Роману Салеи, который выиграл "золото".

Для Максима это вторая медаль в Токио-2020/21. Ранее он стал бронзовым призером на дистанции 50 м вольным стилем.

В копилке Украины на Параолимиаде 57 медалей: 12 золотых, 30 серебряных и 15 бронзовых. С этим результатом наша сборная занимает восьмое место в медальном зачете.

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