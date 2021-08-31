Украинка завоевала "серебро" Параолимпиады в беге на 400 м

Оксана Ботурчук выиграла восьмую медаль на Паралимпиадах. Фото: Facebook.com/oksana.boturchuk

Украинская легкоатлетка 36-летняя Оксана Ботурчук стала серебряным призером Параолимпиады в Токио.

Ботурчук завоевала "серебро" в забеге на 400 м в классе с нарушениями зрения.

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Украинка преодолела дистанцию ​​вместе с сопровождающим Никитой Барабановым, показав результат 55,33 с.

Для Ботурчук это четвертая Параолимпиада в карьере и восьмая по счету медаль. В ее личной копилке одно "золото", выигранное в Пекине-2008, шесть серебряных наград и одна бронзовая.

В столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся из 24 августа по 5 сентября. В Играх бороться за 539 медалей из 22 видов спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмены из 161 страны. Среди них 143 украинских атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.