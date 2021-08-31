Украинский велогонщик выиграл на Параолимпиаде серебряную награду

Егор Дементьев выиграл вторую медаль в Токио. Фото: Zimbio. com

Украинский велогонщик 34-летний Егор Дементьев завоевал серебряную награду на Параолимпиаде в Токио.

Дементьев пришел к финишу третьим в шоссейной велогонке на 32 км с раздельным стартом в классе спортсмены с незначительными повреждениями.

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Для Дементьева это шестая медаль Параолимпиад. На предыдущих двух играх он выиграл четыре "золота" - по два в Лондоне-2012 и Рио-2016. В Токио он раньше стал бронзовым призером в гонке преследования на 4000 м.

В столице Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся из 24 августа по 5 сентября. В Играх бороться за 539 медалей из 22 видов спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмены из 161 страны. Среди них 143 украинских атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Украинские Параолимпийцы завоевали 11 призовых медалей течение шестого соревновательного дня, из которых две золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.