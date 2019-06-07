Украинский легкоатлет победил на этапе "Бриллиантовой лиги"

Богдан Бондаренко смог победить на крупных соревнованиях после паузы в три года.

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко стал первым на 4 этапе легкоатлетической "Бриллиантовой лиги". На соревнованиях в Риме он повторил лучший результат сезона в мире - 2,31 м.

Главные конкуренты - Майд Эддин Газаль из Египта и белорус Максим Недосеков - показали резульат 2,28 м.

Еще один украинский прыгун в высоту Андрей Проценко стал седьмым, преодолев высоту 2.22 м.

В прыжках в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла пятое место с результатом 6.64 м. На дистанции 400 м с барьерами Анна Рыжикова финишировала 6-й со временем 55.64.

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Отмечается, что Богдан Бондаренко получил первую за три года победу на крупных соревнованиях.