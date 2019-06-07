Украинский легкоатлет победил на этапе "Бриллиантовой лиги"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Просмотров: 3187
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 34248
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 369
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 333
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1953
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2961
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5364
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3591
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2214
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7686
Фото
Все фото
10
10
15
8
8
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Видео
Все видео
Нидерланды победили в овертайме сборную Англии и сыграют в финале Лиги нации
Нидерланды победили в овертайме сборную Англии и сыграют в финале Лиги нации
Первый бой 7-летнего сына Ломаченко
Первый бой 7-летнего сына Ломаченко
Бойко сделал трогательный подарок юному голкиперу сельской команды
Бойко сделал трогательный подарок юному голкиперу сельской команды
Скандальный финал африканской Лиги чемпионов переиграют
Скандальный финал африканской Лиги чемпионов переиграют
Португалия вышла в финал Лиги нации
Португалия вышла в финал Лиги нации
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3078
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 360
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 504
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1053
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 288
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 11:00

Украинский легкоатлет победил на этапе "Бриллиантовой лиги"

  Комментировать
Украинский легкоатлет победил на этапе &quot;Бриллиантовой лиги&quot;
Богдан Бондаренко смог победить на крупных соревнованиях после паузы в три года.

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко стал первым на 4 этапе легкоатлетической "Бриллиантовой лиги". На соревнованиях в Риме он повторил лучший результат сезона в мире - 2,31 м.

Главные конкуренты - Майд Эддин Газаль из Египта и белорус Максим Недосеков - показали резульат 2,28 м.

Еще один украинский прыгун в высоту Андрей Проценко стал седьмым, преодолев высоту 2.22 м.

В прыжках в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла пятое место с результатом 6.64 м. На дистанции 400 м с барьерами Анна Рыжикова финишировала 6-й со временем 55.64.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый бой 7-летнего сына Ломаченко

Отмечается, что Богдан Бондаренко получил первую за три года победу на крупных соревнованиях.

https://www.pravda.com.uа
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский легкоатлет победил на этапе "Бриллиантовой лиги"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Украинцы провели удачный контрудар

Папе Римскому выделили территорию

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36884
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 36036
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 34248
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 30565
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22869
Спорт
Немецкий боксер с цыганским корнями нокаутировал рефери поединка
Немецкий боксер с цыганским корнями нокаутировал рефери поединка
Нидерланды победили в овертайме сборную Англии и сыграют в финале Лиги нации
Нидерланды победили в овертайме сборную Англии и сыграют в финале Лиги нации
 Просмотров: 135
Против Колумбии Украине стоит сыграть в свою привычную игру
Против Колумбии Украине стоит сыграть в свою привычную игру
 Просмотров: 216
Больше всего уязвимое место сборной Сербии - фланги защиты
Больше всего уязвимое место сборной Сербии - фланги защиты
 Просмотров: 216
"Динамо" продлило контракт с Хацкевичем на два сезона
"Динамо" продлило контракт с Хацкевичем на два сезона Просмотров: 207
Больше всего комментируют
15
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
10
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 245
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua