Украинский клуб просится в чемпионат Польши

"Барком-Кажаны" – лучший клуб Украины. Фото: сайт "Кажаны"

Львовский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" подал заявку на участие в чемпионате Польши в сезоне 2020/21.

Об этом сообщил директор департамента связи польской волейбольной лиги Камил Склодовский, – пишет "Трибуна".

"Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь.

Из-за вспышки коронавируса трудно представить расширение лиги и включение команд из-за границы. Но никогда не говори никогда. Определенно стоит рассмотреть эти предложения", – сказал Склодовский.

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Польський мужской волейбол является одним из сильнейших в Европе. Сборная Польши носит звание чемпиона мира, которое она завоевала в Италии в 2018 году.