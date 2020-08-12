Украинский клуб подписал российского защитника

Херсонский хоккейный клуб "Днепр" пополнил свой состав 37-летним Денисом Макаровым.
Детали контракта не сообщаются. Последним клубом Макарова был "Бейбарыс". Вместе с клубом защитник четыре раза выигрывал чемпионат Казахстана, сообщает официальный сайт "Днепра".
Ранее россиянин выступал за воскресенский "Химик", "Ладу", "Спартак", "Автомобилист" и "Буран".
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Чемпионат Украины по хоккею был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В сентябре команды проведут матчи плей-офф. Соперником "Днепра" будет действующий чемпион страны "Донбасс".
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