В Киеве возродят легендарный хоккейный клуб

"Сокол" вернется в чемпионат Украины после 6 летней паузы

В Киеве возродят легендарный украинский хоккей клуб "Сокол".

Команда намерена заявиться в украинском хоккейную лигу со следующего сезона и выступать под названием "МХК Сокол", сообщает xsport.ua

"Сокол" в последний раз выступал в национальном первенстве в сезоне 2013/14. После чего существовала только детская школа.

Команда планирует играть опираясь на собственных воспитанников и привлечь бывших выпускников клубной Академии. Также рассчитывают усилиться несколькими опытными игроками.

Новым тренером команды должен стать Олег Шафаренко. Клуб планирует проводить матчи на катке АТЕК.

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"Сокол" основан в 1963 году как "Динамо", с 1973 - "Сокол". Бронзовый призер чемпионата СССР (1985). Чемпион Украины (1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010); Чемпион ВЕХЛ (1998, 1999). Финалист Кубка Шпенглера (1986).