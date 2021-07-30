Украинский дзюдоист проиграл в четвертьфинале Олимпиады

Украинский дзюдоист 27-летний Яков Хаммо не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио.

Лидер украинской сборной в весовой категории +100 кг уступил в четвертьфинале японцу Хисайоши Харасаве.

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В тяжелой схватке украинский спортсмен уступил иппоном второму за рейтингу борцу мира.

Хаммо попадает в утешительный турнир, где будет бороться за выход в бронзовый финал.

23 июля в Токио открылись летние Олимпийские игры-2020. Они продлятся до 8 августа. Олимпиада-2020 в 2021 году имеет такое название из-за того, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса Игры не состоялись.

Всего разыгрывается 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Украина в 29 видах представляют 157 спортсменов. На счету отечественных спортсменов четыре бронзовые медали.