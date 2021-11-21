Украинский боксер защитил титул чемпиона мира

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Украинский боксер Артем Далакян защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе – в 12-раундовом поединке украинец победил панамца Луиса Консепсьона.

Об этом сообщает Общественное.

Стартовые четыре раунда поединка проходили под контролем Далакяна. Украинец разрешал атаковать 36-летнему панамцу, однако особых угроз удары панамца не несли. Сам же чемпион проводил активные комбинации и контратаковал боковыми ударами.

В пятом раунде Далакян дважды отправлял Консепсьона в нокдаун. Но 36-летнему боксеру удалось подняться и продержаться до гонга.

Далакян продолжил атаковать Консепсьона в следующих раундах. В начале девятого раунда панамец третий раз оказался в нокдауне, а уже через несколько секунд рефери остановил бой, объявив о техническом нокауте.

Таким образом, Артем Далакян продолжил свою беспроигрышную серию в профессиональном боксе, теперь его статистика составляет 21-0 (15 КО).

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Далакян в пятый раз успешно защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе. Чемпионом украинский боксер стал еще в феврале 2018-го, одолев американца Брайана Виллорию.