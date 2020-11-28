Украинский боксер побил возрастного поляка

Выхрист впервые не выиграл нокаутом. Фото instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист продолжил свою победную серию. Вечером 27-го ноября Виктор побил польского боксера Камила Соколовски.

Бой Выхриста и опытного Соколовски состоялся во французском городе Нант. Об этом сообщает 24 канал.

Бой прошел все 6 регламентированных раундов. От старта боя Выхрист диктовал свои условия.

Украинский боксер много атаковал и попадал по голове польского боксера. Соколовски пропускал удары на любой вкус, но держался.

В третьем раунде Выхристу удалось донести тяжелый удар и поляк оказался в нокдауне. Впрочем, Соколовски быстро поднялся, а Виктор за 30 секунд не успел добить соперника.

В итоге Соколовски выстоял все 6 раундов, поэтому Выхрист впервые на профи-ринге не одержал досрочную победу. Судьи единогласным решением констатировать уверенную победу украинцу.

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31-го октября Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.