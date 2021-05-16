Украинский боксер побил непобедимого поляка

Виктор Выхрист еще не проигрывал на профессиональном уровне. Фото: facebook.com/ECBOXING

В Германии состоялся 10-раундовый бой с участием украинского боксера Виктора Выхриста. Его соперником стал непобедимый поляк Яцек Пентек. Украинец победил в первом раунде.

Виктору понадобилось для победы полторы минуты в первом раунде. Первый же мощный удар в Яцека Пентек принес результат.

Эта победа стала уже 7-й для Выхриста на профессиональном ринге. Украинский боксер был не слишком доволен своей победой за низкого уровня польского бойца.

Также на вечере бокса состоялось возвращение бывшего чемпиона мира WBA Мануэля Чарра. Немец уже во втором раунде положил на канвас американца Криса Лавджоя.

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Последний раз Выхрист выходил на ринг 13 марта, когда после 8 раундов праздновал победу над венесуэльцем Уилмером Васкесом. Перед этим он победил еще одного поляка Камила Соколовски единогласным решением судей.