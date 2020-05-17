Украинский баскетболист впал в глубокую кому после падения с велосипеда

Мясоедов жаловался на боль в ключице. Фото ФБУ

Известный украинский баскетболист, данкер и участник Матча звезд Суперлиги Сергей Мясоедов впал в кому. Об этом информирует сайт Федерации баскетбола Украины.

Сообщается, что утром 16 мая 25-летний спортсмен упал с велосипеда. Сергей Мясоедов практически сразу обратился в одну из больниц Запорожья с жалобой на сильную боль в ключице. Однако уже в медучреждении спортсмен потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у Мясоедова внутричерепную гематому.

"Ситуация очень тяжелая. Ему была сделана компьютерная томография. К счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое. Все зависит от ближайших дней. Условия медицинского сопровождения Сергея на высоком уровне, мы подключили руководство города, которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея. Нужно выдержать", - рассказал о состоянии спортсмена президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Елькинсон.

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Сергей Мясоедов - многократный участник и победитель конкурсов слэм-данков самого высокого уровня, участник Матча звезд Суперлиги. В высшей украинской лиге 25-летний форвард выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".