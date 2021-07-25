Украинские теннисистки отыгрались с невероятного счета

Украинки отыгрались после 0:6 в первом сете. Фото: btu.org.ua

Украинские теннисистки парного разряда сестры Людмила и Надежда Киченок вышли в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

В первом круге парного олимпийского турнира 25 июля теннисистки победили представительниц Индии Саню Мирзу и Анкиту Рейну.

По ходу матча украинки проигрывали 0:6, 2:5, но сумели сравнять счет во второй партии и в итоге перевести игру на тай-брейк. Людмила и Надежда выиграли все 7 розыгрышей на тай-брейке второго сета, а потом взяли 8 очков подряд на решающем тай-брейке. Затем Мирза и Райна выиграли 8 розыгрышей подряд, после чего два очка в свой актив записали украинки. Сестры Киченок вышли в 1/8 финала. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

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Вчера украинская теннисистка Даяна Ястремская выбыла из турнира, уступив в первом круге. Сегодня за право выхода в следующий круг соревнуется еще одна украинка - Элина Свитолина.