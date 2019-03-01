Украинка претендует на звание самой стильной теннисистки месяца

Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки WTA-тура в прошлом месяце.

В список номинанток попали спортсменки, которые в 2019 году сменили бренд одежды.

Автор: WTA

В этом году 18-летняя украинка перешла с Nike на Yonex и теперь выступает в экипировке японского производителя.

Автор: WTA

WTA высоко оценила черно-фиолетовую форму, в которой Даяна побеждала на турнире в Таиланде.

Автор: WTA

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Также в список претенденток на самую стильную форму попали Анетт Контавейт (Lacoste), Кики Бертенс (Fila) и Петра Квитова (Nike) .