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пятница, 01 марта 2019 18:11

Украинка претендует на звание самой стильной теннисистки месяца

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки WTA-тура в прошлом месяце.

В список номинанток попали спортсменки, которые в 2019 году сменили бренд одежды.

Автор: WTA
 
В этом году 18-летняя украинка перешла с Nike на Yonex и теперь выступает в экипировке японского производителя.
Автор: WTA
 

WTA высоко оценила черно-фиолетовую форму, в которой Даяна побеждала на турнире в Таиланде.

Автор: WTA
 

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Также в список претенденток на самую стильную форму попали Анетт Контавейт (Lacoste), Кики Бертенс (Fila) и Петра Квитова (Nike) .

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Дата
01
марта

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