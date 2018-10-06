Украинец забил дебютный гол и спас "Лех" от поражения

В выездном поединке 11 тура чемпионата Польши против "Гурника" (Забже) защитник познаньского "Леха", украинец Владимир Костевич отличился забитым мячом.
Костевич вышел в стартовом составе "Леха" и отыграл все 90 минут. Команда из Познани начала поединок неудачно и уступала со счетом 0:2 после того, как пропустила голы на 7-й и 49-й минутах.
Однако "Лех" проявил характер и сначала забил первый ответный мяч – на 56-й минуте, а затем и второй. Сравнять счет как раз удалось Владимиру Костевичу, который поразил ворота хозяев поля на 77-й минуте встречи.
Для украинца этот гол стал первым за польский клуб.
После ничьей "Лех" набрал 16 баллов и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы.
"Гурник" - "Лех" 2:2
Голы: Хименес 7, Цурковски 49 - Тиба 56, Костевич 77
Состав "Леха": Путноцки, Василевски (Вернон 57), Яницки, Костевич, Рогне, Йожвяк (Йевтич 59), Тиба, Рэдуц (Гайос 69), Макушевски, Гиткьяер, Амарал Предупреждения: Смуга 54, Ангуло 73 - Василевски 51, Рогне 68, Гиткьяер 71, Гайос 84
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Предыдущим клубом Костевича были львовские "Карпаты".
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