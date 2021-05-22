Украинец выиграл "золото" на чемпионате Европы по каратэ

Станислав Горуна успешно выступает в Болгарии. Фото: Instagraim.com/iamhoruna

Украинский спортсмен 32-летний Станислав Горуна победил на чемпионате Европы по каратэ.

В финале категории до 75 килограммов соперником Станислава был 11-кратный чемпион Европы представитель Азербайджана Рафаэль Агаев. Украинец победил со счетом 3:1.

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Это "золото" чемпионата стало первым в карьере Горуна, а также первым в истории украинского мужского каратэ. Кроме этой награды на счету Станислава 2 "серебра" и 2 "бронзы" турниры.

Чемпионат Европы по каратэ проходит в Болгарии с 21 по 23 мая. Станислав Горуна - победитель Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года. Бронзовый призер Чемпионата Европы 2018 года в индивидуальной и командной категории. Серебряный призер Чемпионата Европы 2014 года, серебряный призер Чемпионата Европы 2017 года в индивидуальной категории и бронзовый призер - в командном кумитэ, бронзовый призер Чемпионата Мира 2014 года, трехкратный победитель серии турниров K1 PremierLeague (2013, 2014, 2017), шестикратный чемпион Украины по каратэ . Заслуженный мастер спорта международного класса. Капитан украинской национальной сборной Украины по каратэ.