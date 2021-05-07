Сборная Украины узнала соперников на Евро-2022

Николай Степанец смог вывести сборную на Евро-2022. Фото: "Мотор"

Сборная Украины по гандболу узнала соперников на групповом этапе чемпионата Европы-2022.

Украина попала в четвертую корзину при жеребьевке. Команда Николая Степанца сыграет в группе С, где ее соперниками станут сборные Хорватии, Сербии и Франции.

Результаты жеребьевки Евро-2022 по гандболу:

Группа A. Словения, Дания, Северная Македония, Черногория.

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Группа B. Португалия, Венгрия, Исландия, Нидерланды.

Группа D. Германия, Австрия, Беларусь, Польша.

Группа E. Испания, Швеция, Чехия, Босния и Герцеговина.

Группа F. Норвегия, Россия, Словакия, Литва.

Во второй раунд состязаний выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, которые затем образуют две группы по шесть команд. По итогам второго этапа определятся полуфиналисты, после чего будут разыграны комплекты наград.

Сборная Украины квалифицировалась на Евро с третьего места своей отборочной группы. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 20 января 2022 года в Словакии и Венгрии.