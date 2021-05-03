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понедельник, 03 мая 2021 09:44

Сборная Украины вышла на Евро-2022

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Сборная Украины вышла на Евро-2022
Дмитрий Ильченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: ФГУ

Мужская сборная Украины по гандболу смогла пройти квалификацию и выйти на Евро-2022.

Для выхода на континентальный форум команде Николая Степанца нужно было победить Чехию в гостях.. Украина ничего не смогли противопоставить хозяевам площадки в Брно - 22:27.

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Национальная команда заняла третье место в группе. Украина поедет на континентальное первенство, поскольку вошла в число лучших четырех команд, занявших третьи места.

Отборочную группу выиграла Россия. На втором месте Чехия. Украинцы только третьи.

Финальный турнир пройдет с 13 по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии. В нем примут участие 24 команды.

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Дата
03
мая

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  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
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