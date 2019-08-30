Украинец стал победителем "Бриллиантовой лиги"

Украинец выиграл "Бриллиантовую лигу". Фото: XSport

Украинский высотник Андрей Проценко стал победителем сезона Бриллиантовой лиги-2019.

Украинец одержал победу на финальном этапе в швейцарском Цюрихе. Его лучшим результатом на соревнованиях стал 2,32 метра, сообщает Зеркало недели.

За Проценко последовал представитель Австралии с результатом 2,30 и болгарин Тихомир Иванов с таким же показателем.

Таким образом, Проценко стал третьим в истории Украины чемпионом Бриллиантовой лиги. В 2013 году чемпионом был Богдан Бондаренко, а в 2011 - Ольга Саладуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский легкоатлет победил на этапе "Бриллиантовой лиги"

С 2017 года в серии действует новая система – чемпионом становится победитель финального этапа, а не лидер всего сезона.